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Канада ввела нові санкції проти РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Канада в координації з Європейським союзом і Сполученими Штатами у п'ятницю оголосила про нові санкції щодо 114 фізичних та 15 юридичних осіб у відповідь на агресивні дії Росії в Чорному морі і Керченській протоці і незаконну анексію Росією Криму. Про це йдеться в заяві МЗС Канади, передає УНН.

Канада ввела нові санкції проти РФ

"У координації з Європейським союзом і Сполученими Штатами Канада сьогодні оголошує про нові санкції у відповідь на агресивні дії Росії в Чорному морі і Керченській протоці і незаконну анексію Росією Криму. Міністр закордонних справ, Високоповажна Христя Фріланд оголосила про ці санкції щодо 114 фізичних та 15 юридичних осіб відповідно до Закону про спеціальні економічні заходи", - йдеться в заяві міністерства.

За інформацією МЗС Канади, санкції є відповіддю на військові дії Росії проти трьох українських судів і захоплення українських моряків у Чорному морі в листопаді 2018 року. Канада також вводить санкції стосовно низки осіб і організацій, відповідальних за незаконне вторгнення і окупацію Криму і дестабілізацію східної України.

Нагадаємо, США посилили антиросійські санкції.

Як повідомляв УНН, ЄС ввів під санкції вісім людей за інцидент на Азові.

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