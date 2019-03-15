Канада ввела нові санкції проти РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Канада в координації з Європейським союзом і Сполученими Штатами у п'ятницю оголосила про нові санкції щодо 114 фізичних та 15 юридичних осіб у відповідь на агресивні дії Росії в Чорному морі і Керченській протоці і незаконну анексію Росією Криму. Про це йдеться в заяві МЗС Канади, передає УНН.
"У координації з Європейським союзом і Сполученими Штатами Канада сьогодні оголошує про нові санкції у відповідь на агресивні дії Росії в Чорному морі і Керченській протоці і незаконну анексію Росією Криму. Міністр закордонних справ, Високоповажна Христя Фріланд оголосила про ці санкції щодо 114 фізичних та 15 юридичних осіб відповідно до Закону про спеціальні економічні заходи", - йдеться в заяві міністерства.
За інформацією МЗС Канади, санкції є відповіддю на військові дії Росії проти трьох українських судів і захоплення українських моряків у Чорному морі в листопаді 2018 року. Канада також вводить санкції стосовно низки осіб і організацій, відповідальних за незаконне вторгнення і окупацію Криму і дестабілізацію східної України.
Нагадаємо, США посилили антиросійські санкції.
Як повідомляв УНН, ЄС ввів під санкції вісім людей за інцидент на Азові.