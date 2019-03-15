Канада ввела нові санкції проти РФ

КИЇВ. 15 березня. УНН. Канада в координації з Європейським союзом і Сполученими Штатами у п'ятницю оголосила про нові санкції щодо 114 фізичних та 15 юридичних осіб у відповідь на агресивні дії Росії в Чорному морі і Керченській протоці і незаконну анексію Росією Криму. Про це йдеться в заяві МЗС Канади, передає УНН.