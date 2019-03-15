ЄС ввів під санкції вісім людей за інцидент на Азові
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Європейський Союз доповнив санкційні списки восьмома особами у зв'язку з інцидентом у районі Керченської протоки 25 листопада 2018 року, коли Росія захопила три українські судна та членів їх екіпажів. Про це УНН повідомляє з посиланням на текст рішення, опублікованого в Офіційному журналі ЄС від 15 березня.
В офіційному журналі ЄС серед росіян, які потрапили під санкції від 15 березня:
-
- начальник Прикордонного управління ФСБ РФ "по Криму і Севастополю" Сергій Станкевич,
-
- заступник начальника управління - начальник відділу берегової охорони прикордонного управління ФСБ РФ "по Криму і Севастополю" Андрій Шеїн,
-
- командир корабля "Дон" Держприкордонслужби ФСБ РФ Олексій Саляєв,
-
- командир корабля "Ізумруд" Андрій Шипіцин,
-
- начальник служби у місті Керчі пункту управління ФСБ РФ "по Республіці Крим" Олексій Шатохін,
-
- начальник служби пункту управління ФСБ РФ "по Республіці Крим і Севастополю" Руслан Ромашкін,
-
- командир малого протичовнового корабля ВМС Росії "Суздалєц" Сергій Щербаков,
-
- командувач військами РФ Південного військового округу генерал-полковник Олександр Дворніков.
-
"Євросоюз сьогодні офіційно ввів під санкції 8 осіб у зв'язку з інцидентом у районі Азовського моря. Однак, заступник начальника прикордонної служби Федеральної служби безпеки Росії Геннадій Медведєв був не включений після того, як 1 країна-член чинила опір. Санкції проти 162 фізичних та 44 юридичних осіб також продовжені", - повідомив при цьому брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
Як повідомляв УНН, 25 листопада прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували у Криму, згодом їх перемістили до російських СІЗО у Москві.