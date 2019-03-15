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ЕС ввел под санкции восемь человек за инцидент на Азове

Киев • УНН

 • 17953 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Европейский Союз дополнил санкционные списки восьмома лицами в связи с инцидентом в районе Керченского пролива 25 ноября 2018 года, когда Россия захватила три украинских судна и членов их экипажей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на текст решения, опубликованного в Официальном журнале ЕС от 15 марта.

ЕС ввел под санкции восемь человек за инцидент на Азове

В официальном журнале ЕС среди россиян, попавших под санкции от 15 марта:

  • начальник Пограничного управления ФСБ РФ "по Крыму и Севастополю" Сергей Станкевич,
  • заместитель начальника управления - начальник отдела береговой охраны Пограничного управления ФСБ РФ "по Крыму и Севастополю" Андрей Шеин,
  • командир корабля "Дон" Госпогранслужбы ФСБ РФ Алексей Саляев,
  • командир корабля "Изумруд" Андрей Шипицын,
  • начальник службы по городе Керчи пункта управления ФСБ РФ "по Республике Крым" Алексей Шатохин,
  • начальник службы пункта управления ФСБ РФ "по Республике Крым и Севастополю" Руслан Ромашкин,
  • командир малого противолодочного корабля ВМС России "Суздалец" Сергей Щербаков,
  • командующий войсками РФ Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников.

"Евросоюз сегодня официально ввел под санкции 8 человек в связи с инцидентом в районе Азовского моря. Однако, заместитель начальника пограничной службы Федеральной службы безопасности России Геннадий Медведев не был включен после того, как 1 страна-член сопротивлялась. Санкции против 162 физических и 44 юридических лиц также продлены", - сообщил при этом брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Как сообщал УНН, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, позже их переместили в российские СИЗО в Москве.

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