ЕС ввел под санкции восемь человек за инцидент на Азове

В официальном журнале ЕС среди россиян, попавших под санкции от 15 марта:



начальник Пограничного управления ФСБ РФ "по Крыму и Севастополю" Сергей Станкевич ,

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заместитель начальника управления - начальник отдела береговой охраны Пограничного управления ФСБ РФ "по Крыму и Севастополю" Андрей Шеин ,

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командир корабля "Дон" Госпогранслужбы ФСБ РФ Алексей Саляев ,

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командир корабля "Изумруд" Андрей Шипицын ,

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начальник службы по городе Керчи пункта управления ФСБ РФ "по Республике Крым" Алексей Шатохин ,

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начальник службы пункта управления ФСБ РФ "по Республике Крым и Севастополю" Руслан Ромашкин ,

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командир малого противолодочного корабля ВМС России "Суздалец" Сергей Щербаков ,

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командующий войсками РФ Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников .

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"Евросоюз сегодня официально ввел под санкции 8 человек в связи с инцидентом в районе Азовского моря. Однако, заместитель начальника пограничной службы Федеральной службы безопасности России Геннадий Медведев не был включен после того, как 1 страна-член сопротивлялась. Санкции против 162 физических и 44 юридических лиц также продлены", - сообщил при этом брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Как сообщал УНН, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, позже их переместили в российские СИЗО в Москве.