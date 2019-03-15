Канада ввела новые санкции против РФ

"В координации с Европейским союзом и Соединенными Штатами Канада сегодня объявляет о новых санкциях в ответ на агрессивные действия России в Черном море и Керченском проливе и незаконную аннексию Россией Крыма. Министр иностранных дел, Достопочтенная Христя Фриланд объявила об этих санкциях в отношении 114 физических и 15 юридических лиц в соответствии с Законом о специальных экономических мерах", - говорится в заявлении министерства.

По информации МИД Канады, санкции являются ответом на военные действия России против трех украинских судов и захват украинских моряков в Черном море в ноябре 2018 года. Канада также вводит санкции относительно ряда лиц и организаций, ответственных за незаконное вторжение и продолжающуюся оккупацию Крыма и дестабилизацию восточной Украины.

Напомним, США усилили актироссийские санкции.

Як повідомляв УНН, ЕС ввел под санкции восемь человек за инцидент на Азове.