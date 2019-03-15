США посилили антиросійські санкції
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Сполучені Штати Америки посилили антиросійські санкції і додали до чорного списку шість фізичних осіб та вісім організацій, пов’язаних з Російською Федерацією. Про це повідомляє УНН з посиланням на Управління з контролю за іноземними активами США.
Таким чином, у санкційний список потрапили голова прикордонної служби ФСБ РФ Сергій Станкевич, заступник керівника прикордонної служби ФСБ РФ Геннадій Медвєдєв, начальник "прикордонного управління командування ФСБ по Криму та Севастополю" Руслан Ромашкін та його заступник Андрій Шейн.
Крім того, у список додали "заступника голови" у "Центральній виборчій комісії" так званої ДНР Олексія Найденко та "секретар виборчої комісії" так званої ДНР Володимира Висоцького.
Також у список потрапили вісім організацій, пов’язаних з РФ: "Океанприбор", "Завод "Фиолент"", КТБ "Судкомпозит", "Новые проекты", СК "Консоль-Строй", ПАО "Звезда", "Ярославский судостроительный завод", " Зеленодольский завод имени А. М. Горького".
Нагадаємо, ЄС продовжив персональні санкції стосовно росіян за дії проти України.