США усилили антироссийские санкции
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Соединенные Штаты Америки усилили антироссийские санкции и добавили в черный список шесть физических лиц и восемь организаций, связанных с Российской Федерацией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Управление по контролю за иностранными активами США.
Таким образом, в санкционный список попали глава пограничной службы ФСБ РФ Сергей Станкевич, заместитель руководителя пограничной службы ФСБ РФ Геннадий Медведев, начальник "пограничного управления командования ФСБ по Крыму и Севастополю" Руслан Ромашкин и его заместитель Андрей Шейн.
Кроме того, в список добавили "замглавы" в "Центральной избирательной комиссии" так называемой ДНР Алексея Найденко и "секретаря избирательной комиссии" так называемой ДНР Владимира Высоцкого.
Также в список попали восемь организаций, связанных с РФ: "Океанприбор", "Завод "Фиолент", КТБ "Судкомпозит", "Новые проекты", СК "Консоль-Строй", ПАО "Звезда", "Ярославский судостроительный завод","Зеленодольск завод имени А. М. Горького".
Напомним, ЕС продлил персональные санкции в отношении россиян за действия против Украины.