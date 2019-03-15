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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США усилили антироссийские санкции

Киев • УНН

 • 11604 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Соединенные Штаты Америки усилили антироссийские санкции и добавили в черный список шесть физических лиц и восемь организаций, связанных с Российской Федерацией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Управление по контролю за иностранными активами США.

США усилили антироссийские санкции

Таким образом, в санкционный список попали глава пограничной службы ФСБ РФ Сергей Станкевич, заместитель руководителя пограничной службы ФСБ РФ Геннадий Медведев, начальник "пограничного управления командования ФСБ по Крыму и Севастополю" Руслан Ромашкин и его заместитель Андрей Шейн.

Кроме того, в список добавили "замглавы" в "Центральной избирательной комиссии" так называемой ДНР Алексея Найденко и "секретаря избирательной комиссии" так называемой ДНР Владимира Высоцкого.

Также в список попали восемь организаций, связанных с РФ: "Океанприбор", "Завод "Фиолент", КТБ "Судкомпозит", "Новые проекты", СК "Консоль-Строй", ПАО "Звезда", "Ярославский судостроительный завод","Зеленодольск завод имени А. М. Горького".

Напомним, ЕС продлил персональные санкции в отношении россиян за действия против Украины.

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