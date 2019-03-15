ЄС продовжив персональні санкції стосовно росіян за дії проти України

КИЇВ. 15 березня. УНН. Рада Європейського Союзу сьогодні продовжила санкції проти росіян та російських організацій за дії, які підривають або становлять загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, додавши до санкційного списку вісьмох російських чиновників після ескалації у районі Керченської протоки. Про це УНН повідомляє з посиланням на комюніке Ради ЄС.