ЄС продовжив персональні санкції стосовно росіян за дії проти України
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Рада Європейського Союзу сьогодні продовжила санкції проти росіян та російських організацій за дії, які підривають або становлять загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, додавши до санкційного списку вісьмох російських чиновників після ескалації у районі Керченської протоки. Про це УНН повідомляє з посиланням на комюніке Ради ЄС.
У Раді ЄС наголосили, що нові імена до списку були додані "у відповідь на ескалацію в Керченській протоці і Азовському морі, а також на порушення міжнародного права Росією, яка використовувала військову силу без будь-яких підстав".
Рада ЄС також продовжив термін дії обмежувальних заходів за дії проти територіальної цілісності України ще на 6 місяців, до 15 вересня 2019 року. Рада ЄС виключила одного померлого зі списку.
"Наразі ці заходи поширюються на 170 осіб і 44 юридичних особи. Вони передбачають заборону на поїздки і заморожування активів. Операторам з ЄС також заборонено робити доступними кошти для перерахованих фізичних і юридичних осіб", - вказали у Раді ЄС.
Правові акти були ухвалені Радою ЄС у письмовому вигляді. Вони доступні в Офіційному журналі Європейського Союзу від 15 березня і набувають чинності наступного дня.
Додамо, персональні санкції ЄС перед цим продовжувалися у вересні 2018 року - до 15 березня 2019 року. Під заморожування активів і заборону на поїздки тоді потрапили 164 людини і 44 юрособи через дії, що підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України. У січні ЄС виключив покійного Йосипа Кобзона зі санкційного списку. Такі обмежувальні заходи вперше були введені у березні 2014 року.
ЄС вводить різні види обмежувальних заходів щодо Росії з березня 2014 року у відповідь на незаконну анексію Криму і навмисну дестабілізацію України. Окрім персональних санкцій діють ще економічні санкції, націлені на певні сектори економіки РФ - наразі продовжені до 31 липня 2019 року. Також діють введені ЄС обмеження на економічні відносини з анексованим РФ Кримом та Севастополем - наразі продовжені до 23 червня 2019 року.
Окрім того, у березні 2014 року Рада ЄС вирішила заморозити активи осіб, відповідальних за привласнення українських державних коштів. Ці заходи були продовжені у березні 2019 року до 6 березня 2020 року.