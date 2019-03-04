ЄС продовжив санкції проти оточення Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Рада Європейського Союзу продовжила персональні санкції щодо колишнього президента України Віктора Януковича і 11 осіб з його оточення. Про це йдеться в прес-релізі Ради, опублікованому 4 березня, передає УНН.
"Рада продовжила до 6 березня 2020 року заморожування активів, спрямоване проти 12 осіб, які були визнані відповідальними за незаконне привласнення державних коштів України або за зловживання службовим становищем, яке призвело до втрати державних коштів України", - йдеться в заяві.
Відзначається, що режим обмежувальних заходів діє з 5 березня 2014 року і з тих пір продовжується на щорічній основі.
"Обмежувальні заходи щодо однієї людини не були поширені. Це рішення засноване на щорічному перегляді заходів", - додали в Раді ЄС.
У той же час, за словами брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка, зі списку санкцій вибув колишній секретар РНБО, екс-глава Адміністрації Президента часів президентства Віктора Януковича Андрій Клюєв.
"ЄС в даний час продовжує санкції проти Януковича і 11 його соратників ще на один рік. Андрій Клюєв вибув зі списку", - написав журналіст на своїй сторінці в Twitter.
Нагадаємо, через ситуацію в Україні в березні 2014 роки ЄС ввів санкції відносно екс-президента України Віктора Януковича, а також 17 колишніх українських чиновників, які потім продовжував.
Також нагадаємо, в червні стало відомо, що суд ЄС в Люксембурзі вирішив скасувати рішення Ради ЄС від 3 березня 2017 року про санкції стосовно колишнього в.о. прем'єр-міністра України і екс-глави Національного банку України Сергія Арбузова.