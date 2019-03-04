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ЕС продлил санкции против окружения Януковича

ЕС продлил санкции против окружения Януковича

Киев  •  УНН

 • 10084 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. Совет Европейского Союза продлил персональные санкции относительно бывшего президента Украины Виктора Януковича и 11 лиц его окружения. Об этом говорится в прес-релизе Совета, опубликованом 4 марта, передаёт УНН.

"Совет продлил до 6 марта 2020 года замораживание активов, направленное против 12 человек, которые были признаны ответственными за незаконное присвоение государственных денежных средств Украины или за злоупотребление служебным положением, которое привело к потере государственных средств Украины", - говорится в заявлении.

Отмечается, что режим ограничительных мер действует с 5 марта 2014 года и с тех пор продлевается на ежегодной основе.

"Ограничительные меры в отношении одного человека не были распространены. Это решение основано на ежегодном пересмотре мер", - добавили в Совете ЕС.

В то же время, по словам брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка, из санкционного списка выбыл бывший секретарь СНБО, экс-глава Администрации Президента времен президентства Виктора Януковича Андрей Клюев.

"ЕС в настоящее время продлевает санкции против Януковича и 11 его соратников еще на один год. Андрей Клюев выбыл из списка", - написал журналист на своей странице в Twitter.

Напомним, из-за ситуации в Украине в марте 2014 года ЕС ввел санкции в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, а также 17 бывших украинских чиновников, которые затем продлевал.

Также напомним, в июне стало известно, что суд ЕС в Люксембурге решил отменить решение Совета ЕС от 3 марта 2017 года о санкциях в отношении бывшего и.о. премьер-министра Украины и экс-главы Национального банка Украины Сергея Арбузова.

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