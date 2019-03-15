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ЕС продлил персональные санкции в отношении россиян за действия против Украины

Киев • УНН

 • 9384 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Совет Европейского Союза сегодня продлил санкции против россиян и российских организаций за действия, которые подрывают или представляют угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, добавив в санкционный список восемь российских чиновников после эскалации в районе Керченского пролива. Об этом УНН сообщает со ссылкой на коммюнике Совета ЕС.

ЕС продлил персональные санкции в отношении россиян за действия против Украины

В Совете ЕС отметили, что новые имена в список были добавлены "в ответ на эскалацию в Керченском проливе и Азовском море, а также на нарушение международного права Россией, которая использовала военную силу без каких-либо оснований".

Совет ЕС также продлил срок действия ограничительных мероприятий за действия против территориальной целостности Украины еще на 6 месяцев, до 15 сентября 2019 года. Совет ЕС исключил одного умершего из списка.

"Сейчас эти меры распространяются на 170 человек и 44 юридических лица. Они предусматривают запрет на поездки и замораживание активов. Операторам из ЕС также запрещено делать доступными средства для перечисленных физических и юридических лиц", - указали в Совете ЕС.

Правовые акты были приняты Советом ЕС в письменном виде. Они доступны в Официальном журнале Европейского Союза от 15 марта и вступают в силу на следующий день.

Добавим, персональные санкции ЕС перед этим продлевались в сентябре 2018 года - до 15 марта 2019 года. Во замораживание активов и запрет на поездки тогда попали 164 человека и 44 юрлица через действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. В январе ЕС исключил покойного Иосифа Кобзона с санкционного списка. Такие ограничительные меры впервые были введены в марте 2014 года.

ЕС вводит различные виды ограничительных мер в отношении России с марта 2014 года в ответ на незаконную аннексию Крыма и умышленную дестабилизацию Украины. Кроме персональных санкций действуют еще экономические санкции, нацеленные на определенные сектора экономики РФ - на данный момент продлены до 31 июля 2019 года. Также действуют введенные ЕС ограничения на экономические отношения с аннексированным РФ Крымом и Севастополем - на данный момент продлены до 23 июня 2019 года.

Кроме того, в марте 2014 года Совет ЕС решил заморозить активы лиц, ответственных за присвоение украинских государственных средств. Эти меры были продлены в марте 2019 года до 6 марта 2020 года.

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