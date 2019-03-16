МИД Латвии сделало заявление к пятой годовщине аннексии Крыма

"В 5-ю годовщину так называемого "референдума", организованного Россией, и незаконной оккупации и аннексии Крыма у Украины я подтверждаю неизменную позицию Латвии относительно того, что Крым является неотъемлемой частью Украины, мы будем и в дальнейшем поддерживать территориальную целостность Украины", - отметил он в Twitter, добавив хэштег #CrimeaisUkraine.

Ранее свое заявление сделала Эстония. В заявлении министра иностранных дел страны Свена Миксера указано, что Эстония решительно осуждает незаконную аннексию Крыма Россией в 2014 году, а также дальнейшую милитаризацию полуострова.

Напомним, 16 марта пятая годовщина псевдореферендума в Крыму.