МИД Латвии сделало заявление к пятой годовщине аннексии Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Латвия подтверждает свою неизменную позицию относительно того, что Крым является неотъемлемой частью Украины, и продолжит поддерживать территориальную целостность Украины. Об этом министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс написал в Twitter по случаю пятой годовщины аннексии Крыма, передает УНН.
"В 5-ю годовщину так называемого "референдума", организованного Россией, и незаконной оккупации и аннексии Крыма у Украины я подтверждаю неизменную позицию Латвии относительно того, что Крым является неотъемлемой частью Украины, мы будем и в дальнейшем поддерживать территориальную целостность Украины", - отметил он в Twitter, добавив хэштег #CrimeaisUkraine.
Ранее свое заявление сделала Эстония. В заявлении министра иностранных дел страны Свена Миксера указано, что Эстония решительно осуждает незаконную аннексию Крыма Россией в 2014 году, а также дальнейшую милитаризацию полуострова.
Напомним, 16 марта пятая годовщина псевдореферендума в Крыму.