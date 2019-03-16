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Сьогодні п'яті роковини псевдореферендуму в Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. П'ять років від дня невизнаного у світі "референдуму" у Криму, після якого відбулась анексія півострова Росією, минає 16 березня, передає УНН.

Сьогодні п'яті роковини псевдореферендуму в Криму

У цей день, 16 березня, у 2014 році на території Кримського півострова і міста Севастополя влаштували невизнаний світовою спільнотою псевдореферендум про "статус" півострова.

Після цього Росія анексувала Крим. Україна не визнала таке "голосування". Не зробили цього і ЄС та США.

18 березня того ж року у Кремлі був підписаний документ про "входження" Криму та Севастополя до складу Росії.

Нагадаємо, Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року Президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості".

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