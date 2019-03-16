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Сегодня пятая годовщина псевдореферендума в Крыму

Киев • УНН

 • 10080 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Пять лет со дня непризнанного в мире "референдума" в Крыму, после которого состоялась аннексия полуострова Россией, - 16 марта, передает УНН.

Сегодня пятая годовщина псевдореферендума в Крыму

В этот день, 16 марта, в 2014 году на территории Крымского полуострова и города Севастополя устроили непризнанный мировым сообществом псевдореферендум о "статусе" полуострова.

После этого Россия аннексировала Крым. Украина не признала такое "голосование". Не сделали этого и ЕС и США.

18 марта того же года в Кремле был подписан документ о "вхождении" Крыма и Севастополя в состав России.

Напомним, Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года Президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".

Украинские Национальные Новости

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