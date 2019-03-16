Волкер сделал заявление к пятой годовщине аннексии Крыма

"Важно помнить о том, что произошло, и мы еще раз подчеркиваем, как заявил в своей декларации Госсекретарь Помпео от 25 июля 2018 года, что Соединенные Штаты не признают и никогда не признают аннексию Крыма Россией", - отметил Волкер.

В то же время в посольстве США в Киеве отметили, что "5 лет назад Россия организовала нелегитимный референдум об аннексии Крыма".

"Соединенные Штаты не признают и никогда не признают контроль Кремля над Крымом. Во время визита корабля ВМС США "Дональд Кук" в Одессу, мы выразили четкую позицию - США твердо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины", - подчеркнули в американском диппредставительстве.

Напомним, в годовщину аннексии Крыма США осудили "референдум под дулом пистолета".

(2/2) Під час візиту корабля ВМС США «Дональд Кук» в Одесу, ми висловили чітку позицію – США непохитно підтримують суверенітет і територіальну цілісність України. pic.twitter.com/DLETAqFoMD