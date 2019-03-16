Волкер зробив заяву до п'ятих роковин анексії Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Сполучені Штати Америки ніколи не визнають анексію Криму Росією. Про це заявив спеціальний представник державного департаменту США з питань України Курт Волкер у поширеному американським посольством в Україні відеозверненні, передає УНН.
"Важливо пам'ятати про те, що сталося, і ми ще раз підкреслюємо, як заявив у своїй декларації Держсекретар Помпео від 25 липня 2018 року, що Сполучені Штати не визнають і ніколи не визнають анексію Криму Росією", - зазначив Волкер.
Водночас у посольстві США у Києві відзначили, що "5 років тому Росія організувала нелегітимний референдум про анексію Криму".
"Сполучені Штати не визнаю́ть і ніколи не ви́знають контроль Кремля над Кримом. Під час візиту корабля ВМС США "Дональд Кук" в Одесу, ми висловили чітку позицію – США непохитно підтримують суверенітет і територіальну цілісність України", - підкреслили в американському диппредставництві.
Нагадаємо, у річницю анексії Криму США засудили "референдум під дулом пістолета".
(2/2) Під час візиту корабля ВМС США «Дональд Кук» в Одесу, ми висловили чітку позицію – США непохитно підтримують суверенітет і територіальну цілісність України. pic.twitter.com/DLETAqFoMD— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 16 марта 2019 г.