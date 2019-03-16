У річницю анексії Криму США засудили "референдум під дулом пістолета"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Міжнародне співтовариство справедливо засуджує так званий "референдум" у Криму, проведений Росією під дулом пістолета п'ять років тому. Про це в суботу з нагоди 5-ї річниці анексії Криму Росією написав заступник керівника прес-служби Держдепартаменту США Роберт Палладіно у Twitter, передає УНН.
"Так званий "референдум" Росії під дулом пістолета в Криму п'ять років тому був фарсом, по праву засудженим міжнародним співтовариством", - заявив представник Держдепартаменту.
Відзначимо, 16 березня - п'ять років з дня невизнаного в світі "референдуму" в Криму, після якого відбулася анексія півострова Росією.
Нагадаємо, 15 березня Сполучені Штати Америки посилили антиросійські санкції і додали в чорний список шість фізичних осіб і вісім організацій, пов'язаних з Російською Федерацією.
Russia's so-called "referendum" at the barrel of a gun in #Crimea five years ago was a farce rightfully condemned by the international community. #CrimeaisUkraine- Robert Palladino (@StateDeputySPOX) 16 березня 2019 р