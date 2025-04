У річницю анексії Криму США засудили "референдум під дулом пістолета"

"Так званий "референдум" Росії під дулом пістолета в Криму п'ять років тому був фарсом, по праву засудженим міжнародним співтовариством", - заявив представник Держдепартаменту.

Відзначимо, 16 березня - п'ять років з дня невизнаного в світі "референдуму" в Криму, після якого відбулася анексія півострова Росією.

Нагадаємо, 15 березня Сполучені Штати Америки посилили антиросійські санкції і додали в чорний список шість фізичних осіб і вісім організацій, пов'язаних з Російською Федерацією.

Russia's so-called "referendum" at the barrel of a gun in #Crimea five years ago was a farce rightfully condemned by the international community. #CrimeaisUkraine

- Robert Palladino (@StateDeputySPOX) 16 березня 2019 р