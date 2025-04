В годовщину аннексии Крыма США осудили "референдум под дулом пистолета"

"Так называемый "референдум" России под дулом пистолета в Крыму пять лет назад был фарсом, по праву осужденным международным сообществом", - заявил представитель Госдепартамента.

Отметим, 16 марта - пять лет со дня непризнанного в мире "референдума" в Крыму, после которого состоялась аннексия полуострова Россией.

Напомним, 15 марта Соединенные Штаты Америки ужесточили антироссийские санкции и добавили в черный список шесть физических лиц и восемь организаций, связанных с Российской Федерацией.

Russia’s so-called “referendum” at the barrel of a gun in #Crimea five years ago was a farce rightfully condemned by the international community. #CrimeaisUkraine

