МЗС Німеччини вважає "фатальним порушенням права" анексію Криму РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Міністр закордонних справ Німеччини Хейко Маас назвав "фатальним порушенням права" російську анексію Криму. Про це повідомляє прес-служба німецького МЗС на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.
"Цьому фатальному порушенню права йде п'ятий рік. Росія спробувала зрушити кордону, вдавшись до військової сили. Той, хто так діє, руйнує довіру і ставить під питання основні правила мирного співіснування", - йдеться в заяві Маасу, опублікованому в Твіттері.
Як повідомляв УНН, Сполучені Штати Америки ніколи не визнають анексію Криму Росією.
Нагадаємо, Латвія підтверджує свою незмінну позицію щодо того, що Крим є невід'ємною частиною України і продовжить підтримувати територіальну цілісність України.
Außenminister @HeikoMaas zum Jahrestag der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim: "Zum fünften Mal jährt sich dieser fatale Rechtsbruch. Russland hat versucht, mit militärischer Gewalt Grenzen zu verschieben. ... 1/2 - Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) 17 березня 2019 р