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МЗС Німеччини вважає "фатальним порушенням права" анексію Криму РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Міністр закордонних справ Німеччини Хейко Маас назвав "фатальним порушенням права" російську анексію Криму. Про це повідомляє прес-служба німецького МЗС на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.

МЗС Німеччини вважає "фатальним порушенням права" анексію Криму РФ

"Цьому фатальному порушенню права йде п'ятий рік. Росія спробувала зрушити кордону, вдавшись до військової сили. Той, хто так діє, руйнує довіру і ставить під питання основні правила мирного співіснування", - йдеться в заяві Маасу, опублікованому в Твіттері.

Як повідомляв УНН, Сполучені Штати Америки ніколи не визнають анексію Криму Росією.

Нагадаємо, Латвія підтверджує свою незмінну позицію щодо того, що Крим є невід'ємною частиною України  і продовжить підтримувати територіальну цілісність України.

Außenminister @HeikoMaas zum Jahrestag der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim: "Zum fünften Mal jährt sich dieser fatale Rechtsbruch. Russland hat versucht, mit militärischer Gewalt Grenzen zu verschieben. ... 1/2 - Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) 17 березня 2019 р

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