МИД КНР: на у G20 мы не будем мириться с тем, что будет против интересов страны
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Китай на саммите G20 не станет мириться с позициями или действиями, которые наносят ущерб его интересам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление помощника главы МИД КНР Чжан Цзюнь.
“Китай никогда не будет мириться с позициями или действиями, которые наносят ущерб его коренным интересам. Мы надеемся, что саммит G20 увенчается позитивными результатами”, — сообщил помощник главы МИД.
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Цзюнь добавил, что в Китае придают большое значение саммита G20.
“КНР придает большое значение предстоящему саммиту... Китай продолжит участвовать в работе данного механизма (саммита — ред.), выражая свою положительную и конструктивную позицию в G20”, — подчеркнул чиновник.
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Саммит большой двадцатки пройдет в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря.
Ранее президент США Дональд Трамп расценивает как “восстановление личных связей” встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на предстоящем саммите G20.
Напомним, представители правительства США в течение нескольких последних недель пытаются убедить свои страны-союзники не использовать оборудование китайской компании Huawei Technologies из-за угрозы кибератак.
Как сообщал УНН, Соединенные Штаты готовы к холодной войне с Китаем в случае, если Пекин не изменит свою политику. Это подтвердил в интервью газете The Washington Post вице-президент США Майкл Пенс. По его словам, президент США Дональд Трамп готов к нормализации отношений с Пекином, но для этого Китай должен быть готов серьезно изменить свою политику, в том числе в экономической и военной сферах.
Как ранее информировал УНН, поставки американской нефти в Китай “полностью остановлены”. Об этом сообщил Cэ Чуньлиня, президент China Merchants Energy Shipping — одной из крупнейших китайских компаний, занимающихся перевозкой нефти.