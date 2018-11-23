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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 98625 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 106041 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 15:45 • 133379 просмотра

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МИД КНР: на у G20 мы не будем мириться с тем, что будет против интересов страны

Киев  •  УНН

 • 10052 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Китай на саммите G20 не станет мириться с позициями или действиями, которые наносят ущерб его интересам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление помощника главы МИД КНР Чжан Цзюнь.

“Китай никогда не будет мириться с позициями или действиями, которые наносят ущерб его коренным интересам. Мы надеемся, что саммит G20 увенчается позитивными результатами”, — сообщил помощник главы МИД.

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Цзюнь добавил, что в Китае придают большое значение саммита G20.

“КНР придает большое значение предстоящему саммиту... Китай продолжит участвовать в работе данного механизма (саммита — ред.), выражая свою положительную и конструктивную позицию в G20”, — подчеркнул чиновник.

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Саммит большой двадцатки пройдет в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря.

Ранее президент США Дональд Трамп расценивает как “восстановление личных связей” встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на предстоящем саммите G20.

Напомним, представители правительства США в течение нескольких последних недель пытаются убедить свои страны-союзники не использовать оборудование китайской компании Huawei Technologies из-за угрозы кибератак.

Как сообщал УНН, Соединенные Штаты готовы к холодной войне с Китаем в случае, если Пекин не изменит свою политику. Это подтвердил в интервью газете The Washington Post вице-президент США Майкл Пенс. По его словам, президент США Дональд Трамп готов к нормализации отношений с Пекином, но для этого Китай должен быть готов серьезно изменить свою политику, в том числе в экономической и военной сферах.

Как ранее информировал УНН, поставки американской нефти в Китай “полностью остановлены”. Об этом сообщил Cэ Чуньлиня, президент China Merchants Energy Shipping — одной из крупнейших китайских компаний, занимающихся перевозкой нефти.

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