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МЗС КНР: на G20 ми не будемо миритися з тим, що буде проти інтересів країни

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Китай на саміті G20 не стане миритися з позиціями або діями, що завдають шкоди його інтересам. Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву помічника голови МЗС КНР Чжан Цзюнь.

"Китай ніколи не буде миритися з позиціями або діями, що завдають шкоди його корінним інтересам. Ми сподіваємося, що саміт G20 увінчається позитивними результатами", - повідомив помічник голови МЗС.

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Цзюнь додав, що в Китаї надають великого значення саміту G20.

"КНР надає великого значення майбутнього саміту... Китай продовжить брати участь в роботі даного механізму (саміту - ред.), висловлюючи свою позитивну і конструктивну позицію до G20", - підкреслив чиновник.

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Саміт великої двадцятки пройде в Аргентині з 30 листопада по 1 грудня.

Раніше президент США Дональд Трамп розцінює як “відновлення особистих зв’язків” зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном на майбутньому саміті G20.

Нагадаємо, представники уряду США протягом декількох останніх тижнів намагаються переконати свої країни-союзники не використовувати обладнання китайської компанії Huawei Technologies через загрозу кібератак

Як повідомляв УНН, Сполучені Штати готові до холодної війни з Китаєм в разі, якщо Пекін не змінить свою політику. Це підтвердив в інтерв’ю газеті The Washington Post віце-президент США Майкл Пенс. За його словами, президент США Дональд Трамп готовий до нормалізації відносин з Пекіном, але для цього Китай повинен бути готовий серйозно змінити свою політику, в тому числі в економічній і військовій сферах.

Як раніше інформував УНН, постачання американської нафти в Китай “повністю зупинені”. Про це повідомив Се Чуньлінь, президент China Merchants Energy Shipping — однієї з найбільших китайських компаній, що займаються перевезенням нафти.

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