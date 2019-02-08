МВД будет проверять чтобы в реестре избирателей не было "мертвых душ" с временно оккупированных территорий

“За последние три недели объем пересечения людей, которые приходят к нам в органы реестра с оккупированных территорий и переписывают место своего голосования на другой город — увеличилось в шесть раз. Хорошо это или плохо? Думает кто о голосовании или же это схема предлагаемой нам кто-то из кандидатов, или же наш зарубежный враг? Мы сейчас внимательно изучаем этот вопрос. И здесь органы реестра должны быть очень внимательными так же как очень внимательными будем и мы для того, чтобы в этом реестре не было ни „мертвых душ“, ни людей, которые давно забыли о реестре в городе, а за него кто-то проголосует”, — заявил министр.

Он также призвал членов участковых избирательных комиссий, не принимать участия ни в каких противоправных схемах.

Как сообщал УНН, Министр иностранных дел Арсений Аваков пообещал назвать фамилии тех кандидатов в президенты, которые будут применять грязные схемы.

Ранее Арсен Аваков призвал организаторов подкупа избирателей остановиться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За нарушение правил предвыборной агитации возбуждено уже 19 уголовных дел — Аваков

Как информировал УНН, профильный комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде рассмотреть законопроект об усилении ответственности за незаконную агитацию и подкуп избирателей. В свою очередь, Парубий рассказал, как будет ограничивать предвыборную агитацию в Раде.