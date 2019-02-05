Парубій розповів, як буде обмежувати передвиборчу агітацію у Раді

"Колеги, я хочу всім повідомити: коли я буду бачити як Голова Верховної Ради України, що під час обговорення законів хтось не обговорює закон, а веде виборчу агітацію, я буду вимикати мікрофон ", - зауважив Парубій.



Як повідомляв УНН, Верховна Рада України восьмого скликання відкрила десяту сесію у вівторок, 5 лютого.

Після цього у сесійній залі залунав Гімн України.

Парубій відкрив ранкове пленарне засідання.

Нагадаємо, депутати сьогодні займуться питаннями нацбезпеки.