Парубій розповів, як буде обмежувати передвиборчу агітацію у Раді
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій попередив народних депутатів, що вимикатиме їм мікрофони, якщо під час обговорення законопроектів вони вдаватимуться до передвиборчої агітації, передає УНН.
"Колеги, я хочу всім повідомити: коли я буду бачити як Голова Верховної Ради України, що під час обговорення законів хтось не обговорює закон, а веде виборчу агітацію, я буду вимикати мікрофон ", - зауважив Парубій.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада України восьмого скликання відкрила десяту сесію у вівторок, 5 лютого.
Після цього у сесійній залі залунав Гімн України.
Парубій відкрив ранкове пленарне засідання.
Нагадаємо, депутати сьогодні займуться питаннями нацбезпеки.