Парубий рассказал, как будет ограничивать предвыборную агитацию в Раде
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий предупредил народных депутатов, что будет отключать им микрофоны, если при обсуждении законопроектов они будут прибегать к предвыборной агитации, передает УНН.
"Коллеги, я хочу всем сообщить: когда я буду видеть как Председатель Верховной Рады Украины, что при обсуждении законов кто не обсуждает закон, а ведет избирательную агитацию, я буду выключать микрофон", - отметил Парубий.
Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины восьмого созыва открыла десятую сессию во вторник, 5 февраля.
После этого в сессионном зале раздался гимн Украины.
Парубий открыл утреннее пленарное заседание.
Напомним, депутаты сегодня займутся вопросами нацбезопасности.