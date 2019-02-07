За порушення правил передвиборчої агітації порушено вже 19 кримінальних справ - Аваков
Київ • УНН
Київ. 7 лютого. УНН. На сьогоднішній день за порушення правил передвиборчої агітаціі порушено 19 кримінальних справ. Про це в ефірі програми “Право на владу” заявив Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє УНН.
Він повідомив, що на сьогодні до поліції від громадян надійшло вже 803 звернення.
“По цим зверненням, на сьогоднішній момент вже 19 кримінальних справ порушено. Винесено адміністративних протоколів — 544 за незаконну агітацію, підкуп виборців — 36, хуліганство — 8, пошкодження майна — 7”, — розповів міністр.
Він також зауважив, що найбільш поширене порушення — незаконна агітація.
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На уточнююче запитання чи виходить це зі штабів кандидатів у президенти з першої десятки, він відповів: “Так. Це одні з ключових претендентів на президентський пост”.
Як повідомляв УНН, правоохоронці отримали вже тридцять звернень щодо підкупу виборців.