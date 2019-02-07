За порушення правил передвиборчої агітації порушено вже 19 кримінальних справ - Аваков

Київ. 7 лютого. УНН. На сьогоднішній день за порушення правил передвиборчої агітаціі порушено 19 кримінальних справ. Про це в ефірі програми “Право на владу” заявив Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє УНН.