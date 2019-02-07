Нацполіція почала розслідування за заявою Зеленського про стеження

“7 лютого 2018 року один із кандидатів у Президенти України звернувся до органів НПУ із заявою про зафіксовані факти стеження за ним та його співробітниками невідомими особами на дванадцятьох автомобілях у м.Одеса на фестивалі „Ліга сміху“ з 30 січня по 4 лютого 2019 року”, — йдеться у повідомленні правоохоронців.

Також кандидат повідомив про фіксацію фактів стеження за ним і після цього періоду по прибутті у м.Київ.

На підставі ст. 214 КПК України Нацполіція зареєструвала кримінальне провадження за цим фактом і розпочала досудове розслідування.

Як повідомляв УНН, раніше Службу безпеки України звинуватили у незаконному стеженні за кандидатами у президенти, у СБУ спростували заяву і заявили, що подібних дій не вели.