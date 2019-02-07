Нацполіція почала розслідування за заявою Зеленського про стеження
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Національна поліція України за заявою кандидата у Президенти України Володимира Зеленського внесла відомості до ЄРДР за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.182 КК України “Порушення недоторканості приватного життя”, про це повідомляє УНН із посиланням на Департамент комунікацій Національної поліції України.
“7 лютого 2018 року один із кандидатів у Президенти України звернувся до органів НПУ із заявою про зафіксовані факти стеження за ним та його співробітниками невідомими особами на дванадцятьох автомобілях у м.Одеса на фестивалі „Ліга сміху“ з 30 січня по 4 лютого 2019 року”, — йдеться у повідомленні правоохоронців.
Також кандидат повідомив про фіксацію фактів стеження за ним і після цього періоду по прибутті у м.Київ.
На підставі ст. 214 КПК України Нацполіція зареєструвала кримінальне провадження за цим фактом і розпочала досудове розслідування.
Як повідомляв УНН, раніше Службу безпеки України звинуватили у незаконному стеженні за кандидатами у президенти, у СБУ спростували заяву і заявили, що подібних дій не вели.