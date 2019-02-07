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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 75030 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 100705 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 135311 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 133886 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131406 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
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7 марта, 13:58 • 125903 просмотра

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7 марта, 08:52 • 163234 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117904 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141493 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145326 просмотра

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Нацполиция начала расследование по заявлению Зеленского о слежке

Нацполиция начала расследование по заявлению Зеленского о слежке

Киев  •  УНН

 • 15294 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Национальная полиция Украины по заявлению кандидата в Президенты Украины Владимира Зеленского внесла сведения в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.182 УК Украины "Нарушение неприкосновенности частной жизни", об этом сообщает УНН со ссылкой на Департамент коммуникаций НПУ.

“7 февраля 2018 один из кандидатов в президенты Украины обратился в органы НПУ с заявлением о зафиксированных фактах слежки за ним и его сотрудниками неизвестными лицами на двенадцати автомобилях в г.Одесса на фестивале ”Лига смеха“ с 30 января по 4 февраля 2019”, — говорится в сообщении правоохранителей.

Также кандидат сообщил о фиксации фактов слежки за ним и после этого периода по прибытии в Киев.

На основании ст. 214 УПК Украины Нацполиция зарегистрировала уголовное производство по данному факту и начала досудебное расследование.

Как сообщал УНН, ранее Службу безопасности Украины обвинили в незаконной слежке за кандидатами в президенты, в СБУ опровергли заявление и заявили, что подобных действий не вели.

Украинские Национальные Новости

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