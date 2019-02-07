Нацполиция начала расследование по заявлению Зеленского о слежке
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Национальная полиция Украины по заявлению кандидата в Президенты Украины Владимира Зеленского внесла сведения в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.182 УК Украины "Нарушение неприкосновенности частной жизни", об этом сообщает УНН со ссылкой на Департамент коммуникаций НПУ.
“7 февраля 2018 один из кандидатов в президенты Украины обратился в органы НПУ с заявлением о зафиксированных фактах слежки за ним и его сотрудниками неизвестными лицами на двенадцати автомобилях в г.Одесса на фестивале ”Лига смеха“ с 30 января по 4 февраля 2019”, — говорится в сообщении правоохранителей.
Также кандидат сообщил о фиксации фактов слежки за ним и после этого периода по прибытии в Киев.
На основании ст. 214 УПК Украины Нацполиция зарегистрировала уголовное производство по данному факту и начала досудебное расследование.
Как сообщал УНН, ранее Службу безопасности Украины обвинили в незаконной слежке за кандидатами в президенты, в СБУ опровергли заявление и заявили, что подобных действий не вели.