СБУ відкинула звинувачення у стеженні за кандидатами у президенти

"Сьогодні на адресу СБУ пролунали звинувачення щодо незаконного стеження та прослуховування від двох кандидатів у президенти… СБУ з відповідальністю заявляє, що жодних дій, оперативно-розшукового або процесуального характеру, які б обмежували права і свободи осіб, зареєстрованих кандидатами в президенти, не здійснювала", - написала Гітлянська.

У службі безпеки попередили, що з наближенням виборів кількість подібних безпідставних заяв може збільшуватись.

Також голова СБУ Василь Грицак заявив, що у межах своєї компетенції правоохоронці уважно вивчать усі обставини, які можуть свідчити про можливі правопорушення щодо кандидатів.

Як повідомляв УНН, Центральна виборча комісія зареєструвала 37 кандидатів у президенти.