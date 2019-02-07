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СБУ відкинула звинувачення у стеженні за кандидатами у президенти

СБУ відкинула звинувачення у стеженні за кандидатами у президенти

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Службу безпеки України звинуватили у незаконному стеженні за кандидатами у президенти, у СБУ спростували заяву і заявили, що подібних дій не вели. Про це повідомила речник СБУ Олена Гітлянська, передає УНН.

"Сьогодні на адресу СБУ пролунали звинувачення щодо незаконного стеження та прослуховування від двох кандидатів у президенти… СБУ з відповідальністю заявляє, що жодних дій, оперативно-розшукового або процесуального характеру, які б обмежували права і свободи осіб, зареєстрованих кандидатами в президенти, не здійснювала", - написала Гітлянська.

У службі безпеки попередили, що з наближенням виборів кількість подібних безпідставних заяв може збільшуватись.

Також голова СБУ Василь Грицак заявив, що у межах своєї компетенції правоохоронці уважно вивчать усі обставини, які можуть свідчити про можливі правопорушення щодо кандидатів.

Як повідомляв УНН, Центральна виборча комісія зареєструвала 37 кандидатів у президенти.

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