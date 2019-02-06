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Вибори Президента: уже зареєстровано 37 кандидатів

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатами у Президенти України ще трьох осіб. Всього вже зареєстровано 37 кандидатів на посаду глави держави, передає УНН із посиланням на повідомлення Громадянської мережі "ОПОРА".

“Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатами у Президенти України ще трьох осіб: Андрія Новака (партія „Патріот“), Василя Журавльова (партія „Справедливість“), Юрія Тимошенка (самовисування)”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЦВК відкрила рахунки виборчого фонду ще трьох кандидатів у президенти

Всього вже зареєстровано 37 кандидатів на посаду глави держави.

Нагадаємо, Комісія завершила приймати документи для реєстрації кандидатів в президенти. Додамо, усі подані заявки ЦВК розглядатиме до 8 лютого включно.

Українські Національні Новини

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