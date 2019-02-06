Выборы Президента: уже зарегистрировано 37 кандидатов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами в Президенты Украины еще трех человек. Всего уже зарегистрировано 37 кандидатов на пост Главы государства, передает УНН со ссылкой на сообщение Гражданской сети "ОПОРА".
"Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами в Президенты Украины еще трех человек: Андрея Новака (партия "Патриот"), Василия Журавлева (партия "Справедливость"), Юрия Тимошенко (самовыдвижение)", - говорится в сообщении.
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Всего уже зарегистрировано 37 кандидатов на пост Главы государства.
Напомним, Комиссия завершила прием документов для регистрации кандидатов в президенты. Добавим, все поданные заявки ЦИК будет рассматривать до 8 февраля включительно.