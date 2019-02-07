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СБУ отвергла обвинения в слежке за кандидатами в президенты

СБУ отвергла обвинения в слежке за кандидатами в президенты

Киев  •  УНН

 • 13924 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Службу безопасности Украины обвинили в незаконной слежке за кандидатами в президенты, в СБУ опровергли заявление и заявили, что подобных действий не вели. Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, передает УНН.

"Сегодня в адрес СБУ прозвучали обвинения в незаконной слежке и прослушивании от двух кандидатов в президенты... СБУ с ответственностью заявляет, что никаких действий, оперативно-розыскного или процессуального характера, которые ограничивали бы права и свободы лиц, зарегистрированных кандидатами в президенты, не осуществляла", - написала Гитлянская.

В службе безопасности предупредили, что с приближением выборов количество подобных безосновательных заявлений может увеличиваться.

Также глава СБУ Василий Грицак заявил, что в рамках своей компетенции правоохранители внимательно изучат все обстоятельства, которые могут свидетельствовать о возможных правонарушениях относительно кандидатов.

Как сообщал УНН, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 37 кандидатов в президенты.

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