СБУ отвергла обвинения в слежке за кандидатами в президенты
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Службу безопасности Украины обвинили в незаконной слежке за кандидатами в президенты, в СБУ опровергли заявление и заявили, что подобных действий не вели. Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, передает УНН.
"Сегодня в адрес СБУ прозвучали обвинения в незаконной слежке и прослушивании от двух кандидатов в президенты... СБУ с ответственностью заявляет, что никаких действий, оперативно-розыскного или процессуального характера, которые ограничивали бы права и свободы лиц, зарегистрированных кандидатами в президенты, не осуществляла", - написала Гитлянская.
В службе безопасности предупредили, что с приближением выборов количество подобных безосновательных заявлений может увеличиваться.
Также глава СБУ Василий Грицак заявил, что в рамках своей компетенции правоохранители внимательно изучат все обстоятельства, которые могут свидетельствовать о возможных правонарушениях относительно кандидатов.
Как сообщал УНН, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 37 кандидатов в президенты.