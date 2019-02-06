Правоохоронці отримали вже тридцять звернень щодо підкупу виборців
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. В органи Міністерства внутрішніх справ надійшло вже близько 30 звернень від учасників виборчого процесу щодо спроб підкупу виборців, які стосуються ряду потенційних кандидатів у президенти. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час засідання комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, передає кореспондент УНН.
"Маємо заяви від учасників виборчого процесу про організацію підкупу виборців. Таких заяв достатньо багато – біля 30, які торкаються цієї тематики. Вони торкаються не одного і не двох кандидатів у президенти, які у нас зареєстровані. На сьогоднішній день ми маємо кілька актів щодо хуліганства, пов’язаних із виборчим процесом, у нас є навіть кілька затриманих, є незаконна агітація – такого нігілізму в нас велика кількість", - зазначив Аваков.
За його словами, згідно із законом, агітація за того чи іншого кандидата за гроші, підкуп виборців заборонені.
При цьому він додав, що тільки за учорашній день у нас за питаннями порушення виборчого законодавства було близько 60 звернень. У Чернігівській області відбулось навіть зіткнення кандидатів.
Нагадаємо, станом на 4 лютого, правоохоронці з початку передвиборчої кампанії внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 12 фактів подій, пов'язаних з виборами.