Правоохоронці отримали вже тридцять звернень щодо підкупу виборців

"Маємо заяви від учасників виборчого процесу про організацію підкупу виборців. Таких заяв достатньо багато – біля 30, які торкаються цієї тематики. Вони торкаються не одного і не двох кандидатів у президенти, які у нас зареєстровані. На сьогоднішній день ми маємо кілька актів щодо хуліганства, пов’язаних із виборчим процесом, у нас є навіть кілька затриманих, є незаконна агітація – такого нігілізму в нас велика кількість", - зазначив Аваков.

За його словами, згідно із законом, агітація за того чи іншого кандидата за гроші, підкуп виборців заборонені.

При цьому він додав, що тільки за учорашній день у нас за питаннями порушення виборчого законодавства було близько 60 звернень. У Чернігівській області відбулось навіть зіткнення кандидатів.

Нагадаємо, станом на 4 лютого, правоохоронці з початку передвиборчої кампанії внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 12 фактів подій, пов'язаних з виборами.