Поліція внесла до ЄРДР 12 повідомлень про пов'язані з виборами порушення

"Усього з початку кампанії у державі зареєстровано 626 повідомлень про події, пов'язані з виборами. З них за 12 фактами відомості внесено до ЄРДР: 7 – за ст. 296 "Хуліганство", 2 – за ст. 160 "Підкуп виборця, учасника референдуму" та по одному - за ст. 159-1 "Порушення порядку фінансування виборчої кампанії кандидата, політичної партії (блоку)", ст. 171 "Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів" і ст. 365 Кримінального кодексу України "Перевищення влади або службових повноважень", - йдеться в повідомленні.

Загалом складено 145 адміністративних протоколів. Розглянуто 126 звернень за нормами Закону "Про звернення громадян".

Працівники поліції перевіряють 235 повідомлень.

За минулу добу в Україні поліцейські зареєстрували 12 повідомлень про факти порушення закону під час цьогорічної виборчої кампанії.

Нагадаємо, БДІПЛ ОБСЄ зі спостереження за виборами президента України має розпочати роботу вже на початку цього місяця. У спостереженні від ОБСЄ візьмуть участь 850 спостерігачів.