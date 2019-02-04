Полиция внесла в ЕРДР 12 сообщений о связанных с выборами нарушениях
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Правоохранители с начала предвыборной кампании внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о 12 фактах событий, связанных с выборами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр МВД Украины.
"Всего с начала кампании в государстве зарегистрировано 626 сообщений о событиях, связанных с выборами. Из них по 12 фактам сведения внесены в ЕРДР: 7 - по ст. 296 "Хулиганство", 2 - по ст. 160 "Подкуп избирателя, участника референдума" и по одному - по ст. 159-1 "Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, политической партии (блока)", ст. 171 "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов" и ст. 365 Уголовного кодекса Украины "Превышение власти или служебных полномочий", - говорится в сообщении.
В общем составлены 145 административных протоколов. Рассмотрены 126 обращений по нормам Закона "Об обращениях граждан".
Сотрудники полиции проверяют 235 сообщений.
За прошедшие сутки в Украине полицейские зарегистрировали 12 сообщений о фактах нарушения закона во время нынешней избирательной кампании.
Напомним, БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами президента Украины должно начать работу уже в начале этого месяца. В наблюдении от ОБСЕ примут участие 850 наблюдателей.