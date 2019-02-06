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Правоохранители получили уже тридцать обращений о подкупе избирателей

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 февраля. УНН. В органы Министерства внутренних дел поступило уже около 30 обращений от участников избирательного процесса о попытках подкупа избирателей, касающихся ряда потенциальных кандидатов в президенты. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков во время заседания комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, передает корреспондент УНН.

"Есть заявления от участников избирательного процесса об организации подкупа избирателей. Таких заявлений достаточно много - около 30, касающиеся этой тематики. Они касаются не одного и не двух кандидатов в президенты, которые у нас зарегистрированы. На сегодняшний день мы имеем несколько актов о хулиганстве, связанных с избирательным процессом, у нас есть даже несколько задержанных, является незаконная агитация - такого нигилизма у нас большое количество", - отметил Аваков.

По его словам, по закону, агитация за того или иного кандидата за деньги, подкуп избирателей запрещены.

При этом он добавил, что только за вчерашний день у нас по вопросам нарушения избирательного законодательства было около 60 обращений. В Черниговской области состоялось даже столкновения кандидатов.

Напомним, по состоянию на 4 февраля, правоохранители с начала предвыборной кампании внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о 12 фактов событий, связанных с выборами.

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