Правоохранители получили уже тридцать обращений о подкупе избирателей

"Есть заявления от участников избирательного процесса об организации подкупа избирателей. Таких заявлений достаточно много - около 30, касающиеся этой тематики. Они касаются не одного и не двух кандидатов в президенты, которые у нас зарегистрированы. На сегодняшний день мы имеем несколько актов о хулиганстве, связанных с избирательным процессом, у нас есть даже несколько задержанных, является незаконная агитация - такого нигилизма у нас большое количество", - отметил Аваков.

По его словам, по закону, агитация за того или иного кандидата за деньги, подкуп избирателей запрещены.

При этом он добавил, что только за вчерашний день у нас по вопросам нарушения избирательного законодательства было около 60 обращений. В Черниговской области состоялось даже столкновения кандидатов.

Напомним, по состоянию на 4 февраля, правоохранители с начала предвыборной кампании внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о 12 фактов событий, связанных с выборами.