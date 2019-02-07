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За нарушение правил предвыборной агитации возбуждено уже 19 уголовных дел - Аваков

Киев  •  УНН

 • 9326 просмотра

Киев. 7 февраля. УНН. На сегодняшний день за нарушение правил предвыборной агитации возбуждено 19 уголовных дел. Об этом в эфире программы "Право на власть" заявил Министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает УНН.

Он сообщил, что на сегодня в полицию от граждан поступило уже 803 обращения.

"По этим обращениям, на сегодняшний день уже 19 уголовных дел возбуждено. Вынесено административных протоколов - 544 за незаконную агитацию, подкуп избирателей - 36, хулиганство - 8, повреждения имущества - 7", - рассказал министр.

Он также отметил, что наиболее распространенное нарушение - незаконная агитация.

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На уточняющий вопрос выходит это из штабов кандидатов в президенты из первой десятки, он ответил: "Да. Это одни из ключевых претендентов на президентский пост".

Как сообщал УНН, правоохранители получили уже тридцать обращений о подкупе избирателей.

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