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Аваков пообіцяв назвати прізвища тих кандидатів, які застосовуватимуть брудні схеми

Аваков пообіцяв назвати прізвища тих кандидатів, які застосовуватимуть брудні схеми

Київ • УНН

 • 10173 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Міністр закордонних справ Арсен Аваков пообіцяв назвати прізвища тих кандидатів у президенти, які застосовуватимуть брудні схеми. Про це він заявив в ефірі програми “Право на владу”, повідомляє УНН.

"Я приблизно можу припустити, хто з кандидатів думає, кого намагаються підштовхнути до застосування незаконних схем... У мене є відповідні матеріали і ми знаємо набагато більше ніж відомо суспільству. І правда в тому, що поки ми говоримо про превенцію і сподіваємось, що це зупинить тих, хто хоче порушувати. Якщо це не зупинить, то ніщо не зупинить мене назвати кішку кішкою і публічно назвати ці брудні схеми, які з потенційних перейшли в діючі, прізвища кандидатів та тих, хто виконує ці схеми. Я вас запевняю, що так і зроблю", — наголосив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За порушення правил передвиборчої агітації порушено вже 19 кримінальних справ — Аваков

Раніше Арсен Аваков закликав організаторів підкупу виборців зупинитись.

Як повідомляв УНН, профільний комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді розглянути законопроект щодо посилення відповідальності за незаконну агітацію і підкуп виборців. У свою чергу, Парубій розповів, як буде обмежувати передвиборчу агітацію у Раді.

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