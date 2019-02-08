Аваков пообіцяв назвати прізвища тих кандидатів, які застосовуватимуть брудні схеми

"Я приблизно можу припустити, хто з кандидатів думає, кого намагаються підштовхнути до застосування незаконних схем... У мене є відповідні матеріали і ми знаємо набагато більше ніж відомо суспільству. І правда в тому, що поки ми говоримо про превенцію і сподіваємось, що це зупинить тих, хто хоче порушувати. Якщо це не зупинить, то ніщо не зупинить мене назвати кішку кішкою і публічно назвати ці брудні схеми, які з потенційних перейшли в діючі, прізвища кандидатів та тих, хто виконує ці схеми. Я вас запевняю, що так і зроблю", — наголосив він.

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Раніше Арсен Аваков закликав організаторів підкупу виборців зупинитись.

Як повідомляв УНН, профільний комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді розглянути законопроект щодо посилення відповідальності за незаконну агітацію і підкуп виборців. У свою чергу, Парубій розповів, як буде обмежувати передвиборчу агітацію у Раді.