Аваков закликав організаторів підкупу виборців зупинитись
Київ • УНН
КИІВ. 8 лютого. УНН. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ефірі програми “Право на владу” закликав тих, хто організовує підкупи виборців зупинитись, повідомляє УНН.
"Ті, хто це організовує — зупиніться. Не приймайте участі у брехні“, — заявив міністр.
Він також наголосив на тому, що поліція до всіх учасників президентських перегонів буде ставитись однаково.
“Ми будемо абсолютно рівно ставитись до будь-якого кандидата — незалежно від ступеню провласності чи яскравості опозиційності”, — сказав він.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За порушення правил передвиборчої агітації порушено вже 19 кримінальних справ — Аваков
Також, за його словами, на сьогодні приблизно із 63 міст Украіни від громадян надійшли сигнали про спробу підкупу.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Нацполіція почала розслідування за заявою Зеленського про стеження
Як повідомляв УНН, профільний комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді розглянути законопроект щодо посилення відповідальності за незаконну агітацію і підкуп виборців. У свою чергу, Парубій розповів, як буде обмежувати передвиборчу агітацію у Раді.