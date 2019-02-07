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Аваков закликав організаторів підкупу виборців зупинитись

Аваков закликав організаторів підкупу виборців зупинитись

Київ • УНН

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КИІВ. 8 лютого. УНН. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ефірі програми “Право на владу” закликав тих, хто організовує підкупи виборців зупинитись, повідомляє УНН.

"Ті, хто це організовує — зупиніться. Не приймайте участі у брехні“, — заявив міністр.

Він також наголосив на тому, що поліція до всіх учасників президентських перегонів буде ставитись однаково.

“Ми будемо абсолютно рівно ставитись до будь-якого кандидата — незалежно від ступеню провласності чи яскравості опозиційності”, — сказав він.

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Також, за його словами, на сьогодні приблизно із 63 міст Украіни від громадян надійшли сигнали про спробу підкупу.

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Як повідомляв УНН, профільний комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді розглянути законопроект щодо посилення відповідальності за незаконну агітацію і підкуп виборців. У свою чергу, Парубій розповів, як буде обмежувати передвиборчу агітацію у Раді.

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