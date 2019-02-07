Аваков призвал организаторов подкупа избирателей остановиться
Киев • УНН
Киив. 8 февраля. УНН. Министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире программы "Право на власть" призвал тех, кто организует подкупы избирателей остановиться, сообщает УНН.
"Те, кто это организует - остановитесь. Не принимайте участия во лжи", - заявил министр.
Он также отметил, что полиция ко всем участникам президентской гонки будет относиться одинаково.
"Мы будем абсолютно равно относиться к любому кандидату - независимо от степени о собственности или яркости оппозиционности", - сказал он.
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Также, по его словам, на сегодня примерно из 63 городов России от граждан поступили сигналы о попытке подкупа.
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Как сообщал УНН, профильный комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде рассмотреть законопроект об усилении ответственности за незаконную агитацию и подкуп избирателей. В свою очередь, Парубий рассказал, как будет ограничивать предвыборную агитацию в Раде.