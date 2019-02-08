Аваков пообещал назвать фамилии тех кандидатов, которые будут применять грязные схемы

"Я примерно могу предположить, кто из кандидатов думает, кого пытаются подтолкнуть к применению незаконных схем... У меня есть соответствующие материалы и мы знаем гораздо больше чем известно обществу. И правда в том, что пока мы говорим про превенцию и надеемся, что это остановит тех, кто хочет нарушать. Если это не остановит, то ничто не остановит меня назвать кошку кошкой и публично назвать эти грязные схемы, которые из потенциальных перешли в действующие, фамилии кандидатов и тех, кто выполняет эти схемы. Я вас уверяю, что так и сделаю", - подчеркнул он.

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Ранее Арсен Аваков призвал организаторов подкупа избирателей остановиться.

Как сообщал УНН, профильный комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде рассмотреть законопроект об усилении ответственности за незаконную агитацию и подкуп избирателей. В свою очередь, Парубий рассказал, как будет ограничивать предвыборную агитацию в Раде.