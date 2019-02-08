МВС перевірятиме аби у реєстрі виборців не було "мертвих душ" з тимчасово окупованих територій

“За останні три тижні обсяг перетину людей, які приходять до нас в органи реєстру з окупованих територій і переписують місце свого голосування на інше місто — збільшилось в шість разів. Добре це чи погано? Думає хтось про голосування або ж це схема яку пропонує нам хтось із кандидатів, або ж наш закордонний ворог? Ми зараз уважно вивчаємо це питання. І тут органи реєстру повинні бути дуже уважними так само як дуже уважними будемо і ми для того, щоб у цьому реєстрі не було ні „мертвих душ“, ні людей, які давно забули про реєстр в тому місті, а за нього хтось проголосує”, — заявив міністр.

Він також закликав членів дільничих виборчих комісій, не приймати участі в жодних протиправних схемах.

Як повідомляв УНН, Міністр закордонних справ Арсен Аваков пообіцяв назвати прізвища тих кандидатів у президенти, які застосовуватимуть брудні схеми.

Раніше Арсен Аваков закликав організаторів підкупу виборців зупинитись.

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Як інформував УНН, профільний комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді розглянути законопроект щодо посилення відповідальності за незаконну агітацію і підкуп виборців. У свою чергу, Парубій розповів, як буде обмежувати передвиборчу агітацію у Раді.