МВД Беларуси заявило о задержании "координаторов протеста"

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 74714 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100312 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 124339 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105949 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125929 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100893 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101775 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103813 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101884 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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4 марта, 07:12 • 101490 просмотра

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МВД Беларуси заявило о задержании "координаторов протеста"

МВД Беларуси заявило о задержании "координаторов протеста"

Киев  •  УНН

 • 16743 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Министерство внутренних дел Беларуси объявило сегодня о задержании "координаторов массовых беспорядков". Об этом УНН сообщает со ссылкой на DW.

Как утверждает ведомство, один из задержанных - житель Минска - снимал номер в гостинице "Беларусь" и оттуда координировал акции протеста. По версии белорусской милиции, он отдавал распоряжения трем своим подчиненным, которые "руководили сотнями".

В Минске, по данным МВД страны, был также задержан мужчина, который якобы платил тем, кто участвует в акциях протеста. Мужчину задержали неподалеку от торгового центра "Данна молл", в его рюкзаке лежали более 10 тысяч долларов. При задержании, как сообщается, он сопротивлялся, сломав нос милиционеру.

В Минске и других городах Беларуси в ночь на 12 августа продолжились массовые акции протеста против официальных итогов выборов президента, которые начались вечером 9 августа. За первые двое суток задержано около пяти тысяч человек. По официальным данным, один человек погиб.

По данным ЦИК Беларуси, на выборах президента 9 августа действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, его основная соперница Светлана Тихановская - 10,9%. Последняя 10 августа подала в ЦИК страны жалобу, требуя признать недействительными официальные результаты голосования. Во вторник, 11 августа, стало известно, что Тихановская была вынуждена уехать из Беларуси в Литву.

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