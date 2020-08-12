МВД Беларуси заявило о задержании "координаторов протеста"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Министерство внутренних дел Беларуси объявило сегодня о задержании "координаторов массовых беспорядков". Об этом УНН сообщает со ссылкой на DW.
Как утверждает ведомство, один из задержанных - житель Минска - снимал номер в гостинице "Беларусь" и оттуда координировал акции протеста. По версии белорусской милиции, он отдавал распоряжения трем своим подчиненным, которые "руководили сотнями".
В Минске, по данным МВД страны, был также задержан мужчина, который якобы платил тем, кто участвует в акциях протеста. Мужчину задержали неподалеку от торгового центра "Данна молл", в его рюкзаке лежали более 10 тысяч долларов. При задержании, как сообщается, он сопротивлялся, сломав нос милиционеру.
В Минске и других городах Беларуси в ночь на 12 августа продолжились массовые акции протеста против официальных итогов выборов президента, которые начались вечером 9 августа. За первые двое суток задержано около пяти тысяч человек. По официальным данным, один человек погиб.
По данным ЦИК Беларуси, на выборах президента 9 августа действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, его основная соперница Светлана Тихановская - 10,9%. Последняя 10 августа подала в ЦИК страны жалобу, требуя признать недействительными официальные результаты голосования. Во вторник, 11 августа, стало известно, что Тихановская была вынуждена уехать из Беларуси в Литву.