У МВС Білорусі повідомили про затримання за добу по всій країні понад 2 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. За останню добу у різних містах Білорусі було затримано більше 2 тисяч осіб. Про це йдеться у повідомленні пресслужба МВС країни, передає УНН.
"Всього по країні затримано понад дві тисячі осіб, у тому числі за участь у несанкціонованих масових заходах", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що зафіксовані факти відкритого протистояння органам правопорядку, численні напади на співробітників міліції і пошкодження транспортних засобів.
"У результаті протиправних дій постраждав 21 співробітник органів внутрішніх справ і військовослужбовець внутрішніх військ, п'ять з них госпіталізовані", - повідомляють у відомстві.
Раніше в УНН повідомлялося, що очевидці з вікна квартири зняли на відео внутрішній двір одного з відділків мінської міліції, де затриманих поклали на землю.
Нагадаємо, що Слідчий комітет Білорусі порушив 21 кримінальну справу "за фактами масових заворушень і насильства по відношенню до органів внутрішніх справ".
Як раніше повідомлялося в УНН, у Білорусі затримали близько 3 тисяч осіб під час акцій протесту після президентських виборів.
Також нагадаємо, у Білорусі 9 серпня відбулися вибори президента країни. Увечері в столиці країни, Мінську, почалися зіткнення протестуючих з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті. Очевидці повідомляли про використання правоохоронцями світлошумових гранат, гумових куль і водометів для розгону протестуючих. Відомо про поранених і затриманих.