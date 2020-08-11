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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 86496 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102483 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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4 марта, 13:25 • 107812 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127957 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101388 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102187 просмотра

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4 марта, 08:59 • 104066 просмотра

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Актуальное
В МВД Беларуси сообщили о задержании за сутки по всей стране более 2 тыс. человек

В МВД Беларуси сообщили о задержании за сутки по всей стране более 2 тыс. человек

Киев  •  УНН

 • 14489 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. За последние сутки в разных городах Беларуси были задержаны более 2 тысяч человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД страны, передает УНН.

"Всего по стране задержано более двух тысяч человек, в том числе за участие в несанкционированных массовых мероприятиях", - говорится в сообщении.

Сообщается, что зафиксированы факты открытого противостояния органам правопорядка, многочисленные нападения на сотрудников милиции и повреждение транспортных средств.

"В результате противоправных действий пострадал 21 сотрудник органов внутренних дел и военнослужащий внутренних войск, пять из них госпитализированы", - сообщают в ведомстве.

Ранее в УНН сообщалось, что очевидцы из окна квартиры сняли на видео внутренний двор одного из участков минской милиции, где задержанных положили на землю.

Напомним, что Следственный комитет Беларуси возбудил 21 уголовное дело "по фактам массовых беспорядков и насилия по отношению к органам внутренних дел".

Как ранее сообщалось в УНН, в Беларуси задержали около 3 тысяч человек во время акций протеста после президентских выборов.

Также напомним, в Беларуси 9 августа состоялись выборы президента страны. Вечером в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты. Очевидцы сообщали об использовании правоохранителями светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов для разгона протестующих. Известно о раненых и задержанных.

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