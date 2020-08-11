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"Ведут себя как со скотом": в Минске задержанные протестующие лежат "штабелями" на земле в отделении милиции

"Ведут себя как со скотом": в Минске задержанные протестующие лежат "штабелями" на земле в отделении милиции

Киев  •  УНН

 • 16819 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Очевидцы из окна квартиры сняли на видео внутренний двор одного из отделений минской милиции, где задержанных положили на землю. Видео опубликовано в Telegram-канале Nexta-live, передает УНН.

Так, опубликовано видео внутреннего двора одного из отделений милиции Минска, переполненного лежачими задержанными участниками акций протеста.

"Утро после протестов в Октябрьском РУВД Минска. Теперь понимаете, почему мы призываем никого не отдавать в руки карателей?", - говорится в подписи к видео.

На кадрах ролика видно, что задержанные лежат на земле. На записи слышно, как разговаривают между собой две женщины, которые сняли видео.

"Они сегодня всю ночь... Как со скотом", - обращается одна из очевидцев к другой.

Ранее в УНН сообщалось, что МИДы стран "Люблинского треугольника" призвали Лукашенко освободить задержанных.

Напомним, что следственный комитет Беларуси открыл 21 уголовное дело "по фактам массовых беспорядков и насилия по отношению к органам внутренних дел".

Как ранее сообщалось в УНН, в Беларуси задержали около 3 тысяч человек во время акций протеста после президентских выборов.

Также напомним, в Беларуси 9 августа состоялись выборы президента страны. Вечером в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты. Очевидцы сообщали об использовании правоохранителями светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов для разгона протестующих. Известно о раненых и задержанных.

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