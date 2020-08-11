"Поводяться як з худобою": у Мінську затримані протестувальники лежать "штабелями" на землі у відділку міліції
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Очевидці з вікна квартири зняли на відео внутрішній двір одного з відділків мінської міліції, де затриманих поклали на землю. Відео опубліковано у Telegram-каналі Nexta-live, передає УНН.
Так, опубліковано відео внутрішнього двору одного з відділків міліції Мінська, переповненого лежачими затриманими учасниками акцій протесту.
"Ранок після протестів у Жовтневому РУВС Мінська. Тепер розумієте, чому ми закликаємо нікого не віддавати у руки карателів?", - йдеться у підписі до відео.
На кадрах ролика видно, що затримані лежать на землі. На записі чутно, як розмовляють між собою дві жінки, які зняли відео.
"Вони сьогодні всю ніч... Як з худобою", - звертається одна із очевидців до іншої.
Раніше в УНН повідомлялося, що МЗС країн "Люблінського трикутника" закликали Лукашенка звільнити затриманих.
Нагадаємо, що слідчий комітет Білорусі відкрив 21 кримінальну справу "за фактами масових заворушень і насильства по відношенню до органів внутрішніх справ".
Як раніше повідомлялося в УНН, у Білорусі затримали близько 3 тисяч осіб під час акцій протесту після президентських виборів.
Також нагадаємо, у Білорусі 9 серпня відбулися вибори президента країни. Увечері в столиці країни, Мінську, почалися зіткнення протестуючих з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті. Очевидці повідомляли про використання правоохоронцями світлошумових гранат, гумових куль і водометів для розгону протестуючих. Відомо про поранених і затриманих.