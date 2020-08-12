МВС Білорусі заявило про затримання "координаторів протесту"

Як стверджує відомство, один із затриманих - житель Мінська - знімав номер у готелі "Білорусь" та звідти координував акції протесту. За версією білоруської міліції, він віддавав розпорядження трьом своїм підлеглим, які "керували сотнями".

У Мінську, за даними МВС країни, був також затриманий чоловік, який нібито платив тим, хто бере участь в акціях протесту. Чоловіка затримали неподалік від торгового центру "Дана молл", у його рюкзаку лежали понад 10 тисяч доларів. При затриманні, як повідомляється, він чинив опір, зламавши ніс міліціонеру.

У Мінську та інших містах Білорусі в ніч на 12 серпня продовжилися масові акції протесту проти офіційних підсумків виборів президента, що почалися увечері 9 серпня. За перші дві доби затримано близько п'яти тисяч осіб. За офіційними даними, одна людина загинула.

За даними ЦВК Білорусі, на виборах президента 9 серпня чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 10,9%. Остання 10 серпня подала в ЦВК країни скаргу, вимагаючи визнати недійсними офіційні результати голосування. У вівторок, 11 серпня, стало відомо, що Тіхановська була змушена виїхати з Білорусі до Литви.