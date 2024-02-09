МВД: более 800 тысяч вызовов обработали операторы службы 112 за первые 7 месяцев работы

Более 800 тысяч звонков приняла и обработала Служба 112 за 7 месяцев своей работы. Отчитались о работе сервиса в пресс-службе МВД Украины, передает УНН.

Детали

В министерстве отметили, что единый номер для сообщений о чрезвычайных ситуациях сейчас доступен для жителей Киева и еще шести областей: Винницкой, Житомирской, Киевской, Львовской, Черкасской и Черниговской.

Один вызов дает возможность получить помощь сразу нескольких служб, что значительно ускоряет процесс оказания помощи. вызов дает возможность - отметили в МВД.

По данным правоохранителей на горячий номер 112 могут также обратиться люди с нарушением слуха или речи. Пообщаться с работниками экстренной службы они могут жестовым языком по видеосвязи. Специалисты 112 за это время обработали около 9 тысяч таких вызовов.

До конца этого года линию 112 планируют сделать доступной по всей территории Украины.

Внедряем европейские стандарты и заботимся о том, чтобы государственные услуги были максимально эффективными и беспрепятственными - добавили в ведомстве

До конца 2024 года Украина должна перейти на единый номер экстренной помощи 112