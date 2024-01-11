До конца 2024 года Украина должна перейти на единый номер экстренной помощи 112

Единый номер экстренной помощи 112 заработает по всей территории Украины до конца этого 2024 года. Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко в эфире телемарафона, передает УНН.

До первого мая 2024 года должен быть покрыт весь запад Украины полностью и западный микрорегион. Также 1 мая, согласно нашему плану мы должны ввести работу центра 112 в городе Днепр. В дальнейшем до 1 сентября мы должны покрыть весь восток Украины. И 1 сентября мы должны открыть четвертый центр 112, который находится в городе Одесса. В дальнейшем, до конца 2014 года мы должны покрыть всю территорию Украины. - сказал Леонид Тимченко.

Детали

Создание единого номера 112 это требование Европейского союза, потому что в дальнейшем, когда граждане ЕС будут прибывать в Украину они должны иметь возможность звонить по привычному номеру.

Кроме того благодаря системе 112 возможно будет принимать обращения от людей, общающихся на жестовом языке.

Также операторы 112 знают английский, польский языки, в перспективе и продолжается набор специалистов со знанием румынского и венгерского языков.

При этом привычные для украинцев номера 101, 102, 103 и 104 будут работать и в дальнейшем.

Напомним

7 июля МВД успешно внедрило службу 112 в Киеве, которая становится единым номером для сообщения о любых чрезвычайных ситуациях.

Служба экстренной помощи "112" в Украине приняла почти полмиллиона вызовов, в том числе более пяти тысяч на языке жестов - МВД