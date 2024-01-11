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До кінця 2024 року Україна має перейти на єдиний номер екстреної допомоги 112

До кінця 2024 року Україна має перейти на єдиний номер екстреної допомоги 112

Київ • УНН

 • 27638 перегляди

До кінця 2024 року в Україні з'явиться загальнонаціональний номер екстреної допомоги 112, який підтримуватиме кілька мов та мову жестів. Існуючі номери екстрених служб залишаться в користуванні.

Єдиний номер екстреної допомоги 112 запрацює по всій території України до кінця цього 2024 року. Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко в ефірі телемарафону, передає УНН.

До першого травня 2024 року має бути покрита весь захід України повністю і західний мікрорегіон. Також 1 травня, відповідно до нашого плану ми маємо запровадити роботу центру 112 в місті Дніпро. В подальшому до 1 вересня ми маємо покрити весь схід України. І 1 вересня ми маємо відкрити четвертий центр 112, що знаходиться в місті Одеса. В подальшому, до кінці2024 року ми маємо покрити всю територію України. 

- сказав Леонід Тимченко.

Деталі

Створення єдиного номеру 112 це вимога Європейського союзу, бо в подальшому, коли громадяни ЄС прибуватимуть в Україну вони повинні мати змогу телефонувати за звичним номером.

Крім того завдяки системі 112 можливо буде приймати звернення від людей, що спілкуються жестовою мовою.

Також оператори 112 знають англійську, польську мови, у перспективі та триває набір фахівців зі знанням румунської та угорської мов.

При цьому звичні для українців номери 101, 102, 103 та 104 працюватимуть і надалі.

Нагадаємо

7 липня МВС успішно впровадило службу 112 у Києві, що стає єдиним номером для повідомлення про будь-які надзвичайні ситуації.  

Служба екстреної допомоги "112" в Україні прийняла майже півмільйона викликів, зокрема понад п'ять тисяч мовою жестів – МВС20.12.23, 21:49 • 49017 переглядiв

Ганна Оніщенко

Ганна Оніщенко

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