Служба экстренной помощи "112" в Украине приняла почти полмиллиона вызовов, в том числе более пяти тысяч на языке жестов - МВД

Почти полмиллиона вызовов граждан были приняты и обработаны с момента запуска службы 112. О достижениях проекта сообщили в МВД Украины, передает УНН.

Не подводим итоги, а рассказываем о промежуточных результатах проектов, которые удалось реализовать в этом году .... С момента запуска на 112 поступило уже почти полмиллиона вызовов граждан. - отметили в МВД.

Детали

В частности, по уточнению от МВД операторы Службы 112 приняли с начала работы проекта более 470 000 вызовов. В частности, более пяти тысяч звонков были обработаны на жестовом языке языке.

Служба 112 - это также о доступности. Операторы владеют иностранными языками. Также на линию могут обратиться люди с нарушением слуха или речи. Специалисты уже обработали более 5500 обращений на жестовом языке с помощью помощью видеосвязи. - отметили в пресс-службе.

На сегодня вызов экстренных служб по номеру 112 доступен, кроме столицы и столичного региона, еще в пяти областях Украины: Винницкой, Житомирской, Львовской, Черкасской и Черниговской.

В планах проекта сделать линию 112 доступной на всей территории Украины. территории Украины.

"Наработали четкие шаги развития и знаем, что делать дальше! Работаем над тем, чтобы единый экстренный номер 112 был доступен по всей стране", - пообещали в ведомстве.

Напомним,

В июле Министерство внутренних дел успешно внедрило службу 112 в Киеве, которая становится единственным номером для сообщения о любых чрезвычайных ситуациях. Коммуникационный центр 112 уже работает, обрабатывая входящую информацию и обеспечивая покрытие по всей столице.

А в декабре коммуникационный центр Службы 112 заработал еще в пяти регионах Украины.